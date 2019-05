MEELIS KUBITS: Kollane kaart valitsuskoalitsioonile

Oma osa on selles suhtelises vaikuses ka riigikogu opositsioonil, eeskätt suurimal fraktsioonil, Reformierakonnal. Umbusaldusavaldus läks teele vale mehe suunas. Sõnad suust võttis Vahur Kooritsa lugu Eesti Päevalehes, aga sellest jäi asja tõsidusele kaaluandmiseks ilmselgelt väheks.

Kui Edgar Savisaar tegi 2015. aasta novembris avalduse: “Meie kavandatav põhikirjamuudatus seob lahti Keskerakonda kuuluvuse Eesti õigussüsteemist. See on tsiviliseeritud umbusaldusavaldus prokuratuurile, kapole ja kohtuvõimule. Me ei usalda neid, sest oleme näinud neid tegutsemas,” siis olid need sõnad. Võimu mitteomava kaotusasendis oleva poliitiku sõnad, mille mõju tegelikkusele oli ümmargune null. Me kõik võime ärbelda, kuid seni, kuni meil ei ole reaalset võimu, omab see vaid emotsionaalset mõju. Savisaar oli 2015. aasta novembris selles konkreetses küsimuses arvamusliider, ei enam.

Kes veel?

Teisipäeval riigikogus tehtud katse kaitsta kohtu all olevat riigikogu liiget saadikupuutumatuse säilitamisega oli aga võimu omava institutsiooni katse kaaperdada õigusriik. See oli äratuskell.

Olen väga kaugel sellest, et aastaid kestvad kohtueelsed uurimised ja teist sama palju avalikkuse ees ja toel lahtirullitavad kohtuistungid on midagi, mida saab pidada normaalseks.

2015. aasta septembris istusin ühel nõupidamisel, kui kümned inimesed hakkasid üksteisele helistama ja küsima “kes veel”? Tallinna linnapea ja Eesti suurima opositsioonipartei liidri, Eesti ajaloo kahtlemata ühe karismaatilisema ja olulisema poliitiku Edgar Savisaare kodus Hundisilmal toimus parasjagu läbiotsimine.

Info tilkus meediasse heade traditsioonide kohaselt, saatjaks dramaatilised pildid ja saladuslikud vihjed. Mõned tunnid hiljem lubasid kapo peadirektor ja riigi peaprokurör avaldada kriminaalasja sisu. Mäletan, et ütlesin (sellesse asjasse mittepuutunud) nõupidamisel, et “kui õiguskaitseorganid ei pane kohe lauale sõna otseses mõttes altkäemakse tõendavaid lindistusi või muid kõigi inimeste jaoks ühemõtteliselt arusaadavaid tõendeid, siis on asi väga halb”. Ei pannud.

Algas jällegi see tuntud jant, mida olime näinud eeskätt maadevahetuse kaasuses ning millise kohtuasjade nimekiri kahjuks üha pikeneb. Selge on see, et poliitiliselt tundlike ja suuremahuliste kriminaalasjade menetlemine Eestis on valdavalt asi, mille üle ei ole põhjust uhkust tunda. Kohati 5–7 aastat kestvaid kohtuvaidlusi saavad endale lubada vaid Eesti jõukaimad inimesed ning sedagi tervise ja suure mainekahju arvelt. Rahast niisiis rääkimata.

Seega ei leia ma kuidagi, et riigikogu liige Kalev Kallo ja Keskerakond tervikuna peaksid selle kohtuasja kestuse üle kuidagi õnnelikud olema. Liiga on tehtud ja tehakse edasi. Kuigi teiselt poolt vaadates on ilmselge, et Jüri Ratasest ei oleks üheski unenäos saanud peaministrit ilma Eesti õiguskaitseorganite sekkumiseta 2015. aasta septembris.

Tööpõld ees on lai ja loodetavasti on uuel koalitsioonil siin konstruktiivseid ettepanekuid, kuidas kohtupidamist Eestis efektiivsemaks muuta. Aega selleks palju olla ei pruugi, sest teisipäevane hääletus on päikesekollane kaart valitsuskoalitsioonile.

Ehmatus oli suur