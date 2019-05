Avalik pöördumine maanteeametit ei kõiguta

Emakeele Seltsi, Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti Geograafia Seltsi, Saaremaa Vallavalitsuse ja Roheliste Rattaretke poolt saadetud pöördumises öeldi, et sildi paigaldamisel oli olemas maanteeameti ajutine luba ning lootus ka püsivale loale. Seda siiski ei tulnud.

“Kokku sai rattaretkel õ-st läbi kohajutu teada üle 2000 inimese ning läbi “Aktuaalse kaamera” ja “Terevisiooni” toimunud meediakajastus pälvis vaid tunnustust,” öeldakse kirjas. Maanteeamet siiski luba ei andnud ja nüüd on märgid eemaldatud.

“Loomulikult on maanteedel esmatähtis liiklejate turvalisus, aga kuidas suhtuda asjaolusse, et kasvõi selsamal Saaremaa peamaanteel on tähistatud sarnaste pruunide siltidega ordu- ja piiskopimaade piir 13.–16. sajandil ning viide “Saaremaa valsi” tekkekohale, rääkimata kihelkonnasiltidest ja viidetest muudele huviväärsustele,” arutlevad kirja saatjad.