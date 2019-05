MAAILM: Kuidas koomik tuleb toime Putiniga?

TAAS KORD UUS ALGUS: Ukraina uus riigipea Volodõmõr Zelenskõi on juba jõudnud rohkesti suurejoonelisi eesmärke seada. Umbes sarnaseid, millega meie oma poliitikud umbes kümme aastat tagasi välja tulid – et juba lähiajal on Eesti Euroopa viie rikkama riigi seas. Pilt on tehtud 20. mail presidendi ametisse vannutamise tseremoonia ajal. Zelenskõi hoiab käes Ukraina riigipea ühte sümbolit valitsuskeppi.

Üks asi on Putini üle nalja heita teatrilaval või teleseriaalis, hoopis keerulisem on aga tulla temaga toime igapäevaelus. Rootsi üks mõjuvõimsamaid ajalehti Aftonbladet kirjutab, et sel esmaspäeval ametivande andnud Ukraina uus president Volodõmõr Zelenskõi on härjal juba sarvist haaranud ja arvesse võttes riigi praegust viletsavõitu olukorda, on tal vägagi ambitsioonikad plaanid.