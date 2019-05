FC Kuressaare võitis kuue punkti lahingu

“Tabelisse kolm punkti lähikonkurendi vastu on väga tähtis ja hea, kokkuvõttes oli see kuue punkti mäng,” tõdes peatreener Jan Važinski, kelle juhendamisel on meeskond tõusnud 15 punktiga kuuendale kohale.

Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumine kujunes võrdsete vastaste heitluseks, kus korralikke momente oli vähe ja väravavahid olid tasemel. Kui esimesel poolajal oli kergelt domineerivam pool Tulevik, siis teisel said oma mängu paremini käima juba ka võõrustajad.

“Mäng oli raske, käis võitlus võrdsete vastaste vahel,” märkis peatreener. “Väga palju võimalusi ei olnud kummalgi poolel. Esimene poolaeg oli meie poolt rohkem rabe, teist alustasime rünnakul teravamalt ja mängus oli hoogu. Mõned asjad parandasime ära ja mäng hakkas toimima.”

Kohtumise saatus otsustati 58. minutil, kui saarlaste vasakkaitsja Ranon Kriisa põrutas nurgalöögist tulnud palli peaga Tuleviku väravavõrku. See oli talle esimene värav FC Kuressaare eest ja esimene tabamus Premium-liigas.

“Pärast eduseisu saamist oli vaja kaitses distsiplineeritult mängida,” rääkis Jan Važinski. “Null oli taga ja meeskond oli kaitses tubli. Teeb rõõmu, et lõime standardist värava, mida oleme palju lihvinud, see annab juurde. Kindlasti annab Tuleviku meestel ka tunda, et nad on meile viimastes mängudes enamasti alla jäänud.”

JAN VAŽINSKI: Mäng oli raske, käis võitlus võrdsete vastaste vahel."

Važinski avaldas tunnustust ka tribüünidele omasid toetama tulnud pea kolmesajale fännile. “Õhkkond oli täiesti jalgpallilik ja sellist fiilingut ei ole ma linnastaadionil ammu näinud,” tõdes ta.

Järgmine mäng on juba teisipäeval taas ühe lähima konkurendi Tallinna JK Kalevi vastu. Jan Važinski sõnul on esiplaanil taastumine, sest ees seisab kolmas mäng kümne päeva jooksul. “Oma reservid on vaja ära kasutada,” märkis ta.

Värav Kalevi vastu

Elu esimese Premium-liiga väravaga FC Kuressaarele mängus Viljandi Tuleviku vastu 1 : 0 võidu toonud vasakkaitsja Ranon Kriisa tahaks oma teise tabamuse kirja saada järgmises kohtumises Tallinna Kaleviga.

“See oleks neile näitamise koht,” lausus kümme hooaega Kalevis mänginud, kuid seal pingipoisiks jäetud Ranon Kriisa. “Esimene värav on mulle muidugi väga oluline, aga pigem on tähtsamad meeskonna teenitud kolm punkti ja siit on hea emotsioon edasi minna. Praegu mängime päris hästi, tulemused ja punktid on tulnud.”

Kriisa lisas, et nüüd minnakse ka Kalevi vastu täiega panema. Eelmisel hooajal keskkaitses tegutsenud Kriisa on peatreener Jan Važinski poolt nihutatud vasakkaitsjaks ja sellel positsioonil on ta teinud kaasa kõik kohtumised.

“Olen hakkama saanud ja mängin seal, kus vaja on. Aga muidugi peab igas elemendis juurde panema, nii tehniliselt, füüsiliselt kui ka mängu lugemises. Tuleb kõvasti trenni,” märkis mullu saarlastega liitunud Ranon Kriisa.

Parim on Sander Laht

Premium-liiga esimese ringi parim on FC Kuressaare fännide valikul ründaja Sander Laht, kes edestab kaitsja Märten Pajunurme ja ründaja Maarek Suursaart.