REPLIIK - Taavi Aas: suurem lennuk tuleb kindlasti

Nii on saarlastega kokku lepitud ja nii ka jääb. Paraku on ühistranspordi hangete puhul üsna tavaline, et tekivad vaidlustused. Ka selle projekti puhul. Eesmärk oli tuua suurem lennuk Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinile juba sellest suvest ja me pole sellest plaanist loobunud. Üks vaidlus on praegu maha võetud, kuid paraku on üleval veel teine vaidlus. Luban, et püüame tegutseda võimalikult kiiresti.

Praeguse lennulepingu pikendamine Transaviabaltikaga on seega ajutine, kuid tähtsaim on see, et inimeste pidev teenindamine on tagatud. Loodame, et need vaidlused saavad võimalikult kiiresti ühele poole ja saame sõlmida lepingu Regional Jetiga, et varsti saaks inimesi teenindama hakata 72-kohaline suurem ja uuem lennuk.

Lennuki saabumise konkreetset aega on hetkel veel keeruline öelda, sest veel kord – ühistranspordi puhul on vaidlused meie riigihangete seaduse tõttu väga iseloomulikud. Praktiliselt ei ole ühtegi ühistranspordi hanget, mis ei veniks erinevate kempluste pärast.

Suurem lennuk on olnud saarlaste soov ja sellest me ka lähtume. Suurem lennuk tuleb, selles võivad kõik saarlased ja Saaremaa külalised kindlad olla.