Võrumaiste juurtega kauplusekett Magaziin laieneb Saaremaale

Ettevõtte juhatuse liige Ursel Kaarna kinnitas Saarte Häälele, et nad on tõepoolest teinud esimese sammu Magaziini kauplusteketi laienemise osas Saaremaale. Selleks on soetatud vajalik kinnistu Kuressaarde, aadressil Tallinna 78/80. Täpsemalt asub see Saare Selverist üle tee. “Kui kõik läheb plaanipäraselt, tahame kaupluse avada järgmisel aastal,” ütles Ursel Kaarna.