Karpidega kalakasvandustele appi: Läänemere päästjad või mõttetu äri?

PRFoodsi kontserni kuuluva Saaremere Kala kalakasvatuse juhi Margus Rebase sõnul on Eestis kalakasvanduseks loa saamine üle reguleeritud ja võrreldes põllumajandustootjatega tunneb ettevõte riigi poolt ülekohut. PRFoods kavandab praegu mitut suurt kalakasvandust, kuid riik ootab, et kasvataja korjaks merest välja sama palju toitaineid, kui sinna kalade kasvatamisel lekib.

“Rootsist ootame täiendavaid kasvatuslube juba sel aastal ning Eestis on alustatud keskkonnamõjude hindamist kolmel alal,” ütles ta. Rebane avaldas lootust, et need tehakse 2019. aastal, et alustada kalakasvanduste rajamist juba 2020. aastal lisaks olemasolevale kasvandusele. Kui kõik läheb hästi, peaks ettevõtte kasvatusmaht tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra.