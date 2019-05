ÜLO VEVERS: Milline on Saaremaa valla nägu?

Südalinnas tegutsevate ettevõtjate jaoks rikub kunstlikult pikaks venitatud ehitus juba teise suve. Kesklinna ettevõtjad palusid vallavalitsuselt kompensatsiooni, paraku aga on suure valla kassa nii tühi. Mina leian, et kõigile ettevõtjaile, kes tahavad Kuressaare kesklinnas midagi teha, näiteks suveterrassiga kohvikut pidada, tuleks see võimalus anda tasuta, mitte renti küsida. Meie ettevõtjad on ju need, kes südalinna miljöö loovad.

Võin ühe näite tuua ajast, mil eksisteeris veel Kaarma vald. Mullutus alustas tegevust kummidetaile tootev ettevõte. Toona alles väikese tehase omanik Enn Meri tuli vallamajja rääkima, et kuna neil on tolmuvaba tootmine, oleks tarvis tehasesse viiv tee asfalteerida. Tulime ta soovile vastu – Mullutu tee ehitati tolmuvabaks koos osa parklaga. Enamik rahast tuli EAS-ilt, projekti omafinantseeringu maksid võrdsetes osades vald ja Merinvest.

Tõsi, otseselt ei saa keegi öelda, et omavalitsuse kohus on ettevõtjaid aidata, ent ta peab ettevõtjate jaoks tingimused looma.

Teine näide. Saaremaa suuremaid alevikke, Nasva, polnud suurde ühisveevärgi projekti lülitatud – see projekt oli ju mõeldud üksnes elanikele, mitte ettevõtetele. Õnneks oli toona Keskkonnainvesteeringute Keskusel tark juhataja, kes andis mulle nõu: alustame hiljem ja alustame ettevõtetest. Arvan, et kui me poleks tollal nii talitanud, oleks Nasva ettevõtjate vee- ja kanalisatsioonimure siiani lahendamata.

Nasva tööstuste veevärgi ja kanalisatsiooni ehituse omafinantseeringu maksis vald. Üheltki trassiga liitunud ettevõttelt liitumistasu ei küsitud.

Tollal oli Salme vallavolikogu esimees Prits Liblik, kel tekkis idee: mis oleks, kui juhiks Nasva solgi Läätsale, kus kalatööstusel oli töötav puhastusseade olemas. Meil ei olnud selle vastu midagi – solgi Nasva randa juhtimine polnud just kõige parem mõte. See andis ka Nasva–Läätsa trassi ääres elavatele inimestele võimaluse oma majja kanalisatsioon saada. Kui varem üksnes kalatööstust teenindanud puhastusjaama saabus ka elamute reovesi, lahjendas see kalatööstuse solki ja seni puhastusjaamast levinud hais kadus.

Ebakompetentsed juhid

Kuidas on võimalik see, et ametisse saavad mitte toime tulevad juhid? Juhti ei peaks valima erakond, vaid ta peaks valitama selle järgi, kas ta oskab tööd teha. See, kui oled poliitikuna rahva hulgas populaarne, ei tähenda, et oled kompetentne mingit valdkonda juhtima. Ja kui ometigi oled mingil põhjusel juhirolli saanud, olgu sul siis vähemalt kompetentsed alluvad.

Ma ei mõista, miks meil ei taheta üle võtta Põhjamaade ja Saksamaa kogemust, et täidesaatva võimu juures ei ole poliitikud, vaid ametnikud.

Tänapäeval arvab igaüks, et on sündinud juht. Juhtimist tuleb aga õppida, seda oskust üksnes praktika käigus ei omanda. Sama kehtib ka organisatsiooni juhtimise kohta – see on kunst, mida tuleb õppida. Ning üht-teist tuleb teada ja osata juba enne juhtima asumist.

Muide, üks asi, mida Saaremaaga seotud emeriitprofessor Ülo Vooglaid meile omal ajal õpetas: kogemust ei saa jagada, vaid seda saab omandada. Ning nõu ei saa pidada, nõu saab anda. Küsimus pole ainuüksi terminoloogias, vaid asjadest arusaamises.

Eesti taasiseseisvumise järel andsid Saaremaa maine, kena ja arenev Kuressaare linn meile võimaluse olla teistest ees. Täna me teistest ees enam paraku pole. Näiteks on Kuressaare sõprusomavalitsus Rakvere meist kaugele ette läinud – nii oma linna arendamise kui ka näiteks ürituste korraldamise osas.