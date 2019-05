LIHTNE KÜSIMUS: Kuidas rannad puhtaks saada?

Sellel suvehooajal paigutame prügikonteinereid ka sellistesse randadesse ja sadamatesse, kus neid varem pole olnud. Info selle kohta, kuhu prügikaste vaja on, oleme kokku kogunud teenuskeskuste juhtidelt, kes kohalikke olusid hästi tunnevad ja kelleni prügistamise info esmalt jõuab.

Konteineritele tulevad ka sildid, mis kutsuvad üles Saaremaad puhtana hoidma. Oleme arvamusel, et aktsiooni “Take 3 for the sea“ (tlk “Võta kolm eset kaasa, mere heaks” – toim) ideed oleks mõistlik levitada pigem (sotsiaal)meedia kaudu, mitte niivõrd randadesse siltide paigutamisega.