Miks, kuidas ja missugust pakendit koguda?

Üle Eesti kasvab inimeste arv, kes toovad oma pakendijäätmed avalikesse pakendikonteineritesse. ETO suunas eelmisel aastal taaskasutusse üle 26 000 tonni pakendimaterjali, millest rohkem kui 500 tonni koguti Saaremaalt.

Pakendijäätmete mahtude suurenemisega kasvavad ka kulud – konteinereid tuleb sagedamini tühjendada, rohkem jäätmeid sortida ja sortimisjääke likvideerida.

Pakendiseaduse järgi peavad taaskasutusorganisatsioonid tagama tarbijatele kodudes tekkivate pakendijäätmete äraandmise võimaluse pakendikogumispunktidega, mis asuvad elamutest mitte kaugemal kui pool kilomeetrit ning on kõigile avatud. Kokkuleppel omavalitsusega on lubatud avalike kogumiskohtade arvu vähendada juhul, kui samas piirkonnas on tagatud pakendite kogumine tekkekoha põhiselt ehk pakendite äraviimine koduukse juurest.

Kui suur on keskkonnamõju?

Saaremaa vallavalitsuse otsusel sündinud uus lahendus, pakendite tekkekohal kogumine, on ajendatud ideest pakkuda elanikele mugavamat teenust ning keskendub peamiselt kvantiteedile – koguda eraldi konteineritega igast tekkekohast võimalikult suur kogus pakendeid.

Enne sellise ümberkorralduse jõustamist võiks aga püüda hoomata pakendite käitlusahela laiemat pilti, mitte lahendada üksnes kodu ja konteineri kauguse probleemi. Kas keegi on välja arvutanud pakendite kogumisest ja transpordist tulenevat keskkonnamõju? Kindlasti on paremaid lahendusi, kui lihtsana tunduv tuhandete kogumisvahendite viimine kortermajade ja eramute krundile.

Kui enne ümberkorraldust oli näiteks Kuressaares üle paarikümne kogumispunkti, siis nüüd tuleb asuda teenindama üle paari tuhande tekkekoha – eramu ja kortermaja. Need kogumiskohad peaksid jagunema kolme taaskasutusorganisatsiooni vahel, kellel igaühel on omakorda erinev korjelogistika – kolme erineva firma raskeveokid sõidavad risti-põiki läbi linna, peatudes iga maja juures, lõhkudes tänavaid, eritades heitgaase, tarbides järjest kallinevat kütust jne. Võrreldes varasemaga kasvab liikluskoormus Kuressaare tänavatel olulisel määral.

Seaduse järgi peavad ettevõtjad, kes toodavad, pakendavad või turustavad pakendatud kaupa, tagama, et nendest pakenditest keskmiselt 60 protsenti saaks taaskasutatud või ringlusse võetud, ning kandma sellega kaasnevad kulud. Kuna pakendiettevõtjatel on oma põhitegevuse kõrval keeruline pühenduda pakendijäätmete kogumisele ja taaskasutuse korraldusele, on nad selle kohustuse delegeerinud oma loodud mittetulunduslikele taaskasutusorganisatsioonidele.

Seadusega on lubatud kohustuslikku taaskasutusmäära täita pakendijäätmetega, mis on kogutud nii ettevõtetest kui ka kodudest. Ettevõtetes tekkival pakendimaterjalil on parem kvaliteet, turul kõrgem väärtus ja suurem võimalus ringlusse võtuks kui kodudest äraantaval müügipakendil. Siit võib tuletada ka motiivi, mis paneb taaskasutuse sihtarvude täitmisel eelistama ettevõtetes tekkivat materjali kodudes tekkivale.

Ja nüüd peamisest – mis elanikelt kogutud pakenditest tegelikult saab? Enne suurte ümberkorralduste tegemist peaksime keskenduma küsimustele: millistest materjalidest ja missuguseid pakendeid oleks üldse mõistlik toota, et neid oleks võimalik ja mõistlik hiljem korduvalt kasutada või materjalina ringlusse võtta. Kuidas ja missugust pakendit koguda ja ümber töödelda ning kuidas jaotub vastutus kulude kandmise osas?

