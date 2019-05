Pammana poolsaar võib saada kauaoodatud masti

Telekommunikatsiooniettevõtte Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf ütles, et ettevõttel on plaanis sellesse piirkonda mast püsti panna, et Pammana poolsaarel Telia mobiilside kvaliteeti parandada.

Pammana poolsaare külade esindaja Leisi osavallakogus Margus Pajuste ütles, et piirkonna esindajad pakkusid Teliale välja viis asukohta, mille maaomanikud on masti püstitamisega oma maale nõus.

“Mobiilimast on kauaoodatud asi, sest siinkandis on telefonilevi väga lünklik,” lausus Pajuste. Levi parandamise sooviga on aastate jooksul telekommunikatsiooniettevõtete poole pöördunud nii endine Leisi vallavalitsus kui ka Pammana poolsaare elanikud, ent midagi pöördelist pole see levi paranemise osas kaasa toonud.