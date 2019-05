Katrin Pauts on uues teoses silmitsi iseendaga

“See on mingis mõttes ehk “Minu Muhumaa” järg – üsna sama sorti raamat, mis nagu oleks reisiraamat ja samas pole ka,” ütles Pauts Saarte Häälele. Viimase kahe aasta jooksul on ta käinud Prahas neli korda, kusjuures pikim reis kestis kuu aega. “Raamat räägib, kuidas sinna üldse sattusin ja mida otsima läksin. Leidsin või ei – eks igaüks saa ise lugeda,” sõnas Pauts, lisades, et puhtalt reisiraamatud on interneti ja Google’i kaartide ajastul nagunii ebavajalikud.