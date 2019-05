Harri Palmari eelistus oli Saaremaa Võrkpalliklubi

“Mulle sobib,” tunnistas ema poolt saarlane Harri Palmar, kes oma sõnul muud mängupaika ei otsinud ja Saaremaal jätkamine lepiti kokku juba eelmise hooaja lõpus. “Klubis on kõik vajalik sporditegemiseks olemas. Meeskond on professionaalne ja plaanid suured ning jätkamine on vaid au.”

Samal positsioonil hakkab mängima ka koondislane Henri Treial ja tugev meeskond tähendab ka tihedat konkurentsi. Viimast tugeva töömehena tuntud Harri Palmar ei karda. “Tuleb pingutada,” sõnas keskblokeerija. “Konkurents on edasiviiv jõud ja vaatame, kes kolmandaks meheks tuleb. Mul endal on vaja eeskätt füüsis tugevamaks saada, et olla resultatiivne. Sellega ma juba töötan, et sügiseks valmis olla.”