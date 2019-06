Kui teed, siis tee lõpuni

Orissaare aleviku peatänava Kuivastu maantee ääres olevate majade varju jäävate kortermajade vahele viiv napilt kahesaja meetri pikkune umbtee jupike nimetati omaette tänavaks. Mingi seadus pidavat seda nõudma, iseasi, kui tark see nõue antud juhul on. Nii ongi nende viie maja aadress nüüd Kuivastu põik, mitte enam Kuivastu maantee.

Jaanuari lõpus vormistasin autokindlustust, andsin oma uue aadressi. Vastati, et andmebaasides sellist aadressi pole ja kindlustus tehti vana aadressiga. Vallavalitsusest öeldi, et nemad on teate kõigisse portaalidesse sisestanud. Milles viga, ma pikemalt uurima ei hakanud, asi ei tundunud eriti tähtis olevat.

Aprilli lõpus oli mul vaja välja kutsuda kiirabi. Küsiti aadressi, andsin loomulikult uue. Tuli (õnneks) kohalik brigaad, jäi majast kümmekonna meetri kaugusele ootele. Vehkisin tükk aega kätega, lõpuks tuldi ja küsiti, kas mina kutsusin nad välja. Kui olin vastanud jaatavalt, küsiti, miks ma sellise aadressi andsin. Vastasin, et aadress muudeti juba üle poole aasta tagasi, mispeale soovitati majale uus number panna.

Mai keskel helises uksekell, sisenes pakiga noormees. Teretas, pani paki maha ja teatas, et läheb toob teise paki veel. Nimi pakil polnud minu oma ja aadressiks Kuivastu põik 4, meie maja on nr 6. Noormees vabandas ja ütles, et tema GPS näitas 4 meie maja numbriks.

Ärgu kiirabi ega pakikuller tundku end puudutatuna, nemad pole milleski süüdi, nad langesid ise vallavalitsuse ohvriks.

Milles probleem? Häda on selles, et 52 kilomeetri kaugusel asuv vallavalitsus võttis vastu otsuse, aga jättis suurema osa sellest õhku rippuma. Paber anti küll välja, kuid mingit viita peatänavale, osutamaks uue nimega tänavajupile, pole siiani pandud, samuti on majadele paigaldamata sildid tänava nime ja numbriga. Muide, ka Google Maps´i järgi kuuluvad need majad veel Kuivastu maantee alla.

Mõned soovitused vallavalitsusele :

enne, kui midagi otsustate, mõelge, kas asjal on mõtet;

kui midagi alustate, siis viige see ka lõpule;

üldjuhul võib tõesti piisata muudatuste andmebaasidesse kandmisest, kuid mõnedesse kohtadesse (kiirabi, päästeamet) peaks sellest teatama otse;

kui nimetate tänavaid ümber, siis tellige kõigepealt tänavasildid ning koos teatega nimevahetusest pange need kohe ka paika;

kui muudate midagi andmebaasides, Google Maps´is või GPS-is, siis kontrollige, kas kõik sai ikka õigesti tehtud ja kas need näitavad ikka õiget asja.

Jutt võib ju esialgu tunduda ülepaisutatud, kuid kiirabi või päästeameti puhul võivad minutid otsustada elu.