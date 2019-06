Ott Tänak võttis elu raskeima rallivõidu

“Poodiumi kõrgeimal astmel on alati väga hea tunne seista, kuid sellel rallil oli see veel eriti magus, kuna on olnud väga pikk ja raske nädalavahetus,” rõõmustas Toyota WRC-ga kihutav Ott Tänak pühapäeval pärast võistlust, lisades, et see on kindlasti kõige raskem rallivõit, mis tal oma karjääri jooksul olnud on.