Maja loodetuulte pöörises

Aita Piirma asus kultuurimaja etteotsa 1974. aastal, olles selleks hetkeks kümme aastat tegutsenud asutuses juba üheteistkümnes juhataja. Erinevalt oma eelkäijatest ja järeltulijatest tüüris ta Kihelkonna kultuurielu tervelt kakskümmend aastat.

FOTO: A. Piirmaa erakogu

ISAMAALISED LAULUD: Kihelkonna kammerkoor suvel 1989. Esireas (vasakult) Marianna Teär, Kersti Narvat, Aita Piirma, Maili Mai, Lea Hioväin, Kai Kallas, Ene Metsmaa, Aino Koor. Tagareas Laur Teär, Toomas Kraun, Ain Anger ja Jaen Teär. Dirigent Imbi Kolk. FOTO: A. Piirma erakogu

Nagu nõukaajal kombeks, käis kultuurimaja elu tähtpäevadega ühes taktis. Kihelkonnal kui Lääne imperialismi vastasel eesliinil tuli erilise hoolega tähistada veebruaris piirivalvurite päeva. Märtsis naistepäeva, mai alguses suurt töörahva püha, 9. mail võidupüha. Piirma mäletab, et viimane ajas Vilsandi mehed alatasa tülli, sest ega tähtpäev viinavõtmiseta möödunud ja kui pead soojad, siis läks kemplemiseks, kes ikka õigel poolel sõdis. Novembris pidi loomulikult suurejooneliselt meeles pidama suure Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva.

ANSAMBEL VARJUD: Vasakult klahvpillidel Aivar Laanemaa, ansambli juht ja kitarrist Gunnar Piirmaa, bassimängija Aivar Virves, löökpillidel Viktor Volkov. FOTO: A. Piirma erakogu

Kulturnikute kanda olid ka ilmalike matuste korraldamine ja ilmalike surnuaiapühade läbiviimine, kuid kohustuslike ürituste kõrvale mahtus 1970.–80. aastatel loomulikult ka lustakaid kontserte ja rajusid tantsupidusid kohalike bändide saatel. Tore oli kohvik-klubi aeg, kus käis külas palju huvitavaid inimesi, päris omamoodi seltskonna moodustasid aga filmitegijad. Vilsandil võeti ju üles osa Olav Neulandi “Corridast” (linastus 1982), Kihelkonnal aga Veljo Käsperi viimaseks jäänud filmist “Pihlakaväravad” (1982), mille stsenaariumi on muide kirjutanud Hans Laansalu, keda täna tuntakse rohkem menuautor Erik Tohvrina.

1993. aastal läksid poliittõmbetuuled Kihelkonnal nii valjuks, et kultuurimaja suleti, Piirma koondati ja mõnda aega polnudki vallal kultuuritöötajat. Piirma arvab, et Kihelkonna keeruline õhustik on paljuski tingitud sellest, et tegu oli nõukaaegse kolhoosikeskusega, kuhu sattus väga erinevat rahvast ja ühtse kogukonna tekkimine oli keeruline.

Kuni Sirje Huuli palkamiseni täitsid tühikut kohalikud seltsid, kes seisid hea erinevate ürituste korraldamise eest. Viimase kahekümne aasta jooksul on rahvamaja vedanud veel Külli Luup, Valdo Lauri, Margus Kõrgessaar, Andres Kolk, Annika Allak, Anneli Teppo-Toost ja möödunud aasta kevadest on ametis Sirje Tagel. “Mina olen ka väljast tulnud, aga minu meelest inimesed hoiavad siin ikkagi omavahel kokku,” lausub Tagel ja lisab, et üritused ei too kokku mitte ainult rahvamaja kollektiive, vaid ka teisi ümbruskonna elanikke.

Tagel nendib ka, et oluline maapiirkondade kultuurielu mõjutav faktor on elanike vähenemine. Teine küsimus on selles, et inimeste vaba aja veetmine ja kultuuritarbimine on viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud. Kui varem leiti võimalusi ennekõike oma kodu lähedal, sealhulgas rahvamajas, siis internet ja autode levik on loonud olukorra, kus rahvamaja pakutav konkureerib sisuliselt kogu maailmaga.

Heitlikud viimased 25 aastat pole kindlasti kaasa aidanud majas järjepidevuse tekkimisele ja hoidmisele. Üks on aga kindlasti säilinud – pikaaegne laulutraditsioon, mis ulatub juba köster Ado Knapsi aegadesse.