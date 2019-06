Muhu Liha pani tükikese saare lammast karpi

Konservis kasutatud lamba- ja veiseliha on pärit Saaremaalt ja Muhust ning toote tegi valmis Sirloin OÜ Lääne-Virumaalt. Kase sõnul on praeguseks tehtud 500 karpi ja kindlasti teevad nad seda ka juurde. "Konserv säilib kaks aastat ja seda võib hoida toatemperatuuril, seepärast on seda hea suveniiriks saartelt kaasa võtta," kõneles Kask. Konserv sobib hästi leiva peale panekuks, aga ka toiduvalmistamiseks.