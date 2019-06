LUGEJA KÜSIB: Kas ma ikka pean riskianalüüsi läbi lugema?

Töökeskkonna riskianalüüsi käigus on tööandja välja selgitanud ja hinnanud töökeskkonna ohutegureid, mis võivad kahjustada töötajate tervist. Töötajal on vaja kirjeldatud informatsiooniga tutvuda, et olla teadlik ohtudest ja terviseriski suurusest keskkonnas, kus ta tööle asub. Riskianalüüsis on ka kirjeldatud, kuidas tööandja püüab ohutegurite mõju vähendada ja mida töötaja omalt poolt teha saab. Riskianalüüsiga tutvumine aitab töötajal mõista, miks ja milliseid isikukaitsevahendeid peab ta tervisekahjustuste ennetamiseks kasutama. Näiteks peavad riskianalüüsis olema hinnatud riskid töötaja tervisele ja ohutusele, kui töökeskkonnas esineb palju tolmu. Töötaja saab sellisel juhul teada, mil moel, missuguse tolmu liigiga ja kui pika aja vältel ta kokku puutub ning kuidas see võib mõjutada tema tervist. Need teadmised aitavad mõista ka isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust.