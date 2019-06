Stiil, riim ja riid portaalis Muhu

Hommikul teel tööle kuulsin ühest raadiojaamast paeluvat muusikat. Ma ei tea, mis lugu see oli, aga selles oli väga maitsekalt integreeritud reggaeton ja regilaul. Mõjus lihtsalt paeluvalt, kuigi kõrva teritades olnuks kohti küll, kus iriseda, et vajaks lihvi või kas nii üldse saab.

Läinud nädalal avaldas ERR kirjaniku ja ajakirjaniku Katrin Pautsi artikli Muhu kalamajastumise kohta. Tema kirjutise sihtmärgiks olid noored, kohalikud ettevõtjad, kes suve hakul on alustanud oma turundussõnumitega. Peamiseks toetuspunktiks oma arvamusloos valis ta Sirkka nõiapoe kui viimase tilga karikasse. See oli hea valik – Sirkka pole noor ega kohalik ka, aga sai talle kalamajastumise teema “sangaks”. Pauts arvas, et kohalike ettevõtjate tegevus ja turundus õõnestab pärimuskultuuri.

Artikkel tundus siin tegutsedes ja siinses taustsüsteemis nii eluvõõras, et esimese hooga ei osanudki ma muud teha kui naerda. Arvasin, et olen olukorrast mäekõrguselt üle. Tegelikult ma aga ei olnud. Minus käivitus mingi protsess, mis mind ikka korralikult segadusse viis.

Siirad mõtted

Mul on hea meel, et sedamoodi mõtlejate seas on Katrin Pauts, kes julgeb oma mõtted kirja panna. Nii saab teada, milliseid suhtumisi inimesed kannavad. Ma ei teadnud Katrinist varem midagi, lugesin siis teisi tema artikleid ka.

See on päriselt omalaadne stiil, sest näen selle taga tegelikult täielikku siirust. Tal pole seal turunduslikku tagamõtet, võib-olla lihtsalt kogemus, et see, millest ta mõtleb, müüb. Oma hinnangutes on ta aga tõesti siiras. See on peaaegu et narratiiv.

Ma nüüd ei hakkagi kummutama Katrin Pautsi väljaöeldut, mis võiks olla mu arvamusloo mõte. Tahan sukelduda hoopis omaenda seiklusse siin Muhus, mis on Pautsi arvamusloo põhjus.

Muhu on lihtsalt nii võimas portaal planeedil Maa.

Siin Liival on sündinud sünergia. Mu poes käis täna teed joomas üks põlissaarlane, kes jäi tunniks ning rääkis igasugu lugusid ajast, mil tema juuresolekul väinatamm tormis lagunes ja mil siia tulemiseks oli piirivalve eriluba vaja. Panin loo pärast ta lahkumist kirja.

Tegelikult olen juba mitu lugu kohalikelt üles kirjutanud – olen ju kuulnud nõiapoes lugusid surnuaia väravate ehitamise tegelikust loost, erinevatest majadest ja nende vaimudest, Muhumaa ürgenergiast ja inimeste sidususest selle saarega.

Minu ees laiub tõesti huvitav muster, millest ma kindlasti ka kirjutan. Selles on palju riime, Tõega ühendumisi.

Oleme kõigi väikeste ettevõtjatega sel pisikesel Liiva väljakul omavahel head sõbrad, mõned meist on omavahel sugulased või hõimlased. Isegi mina, identiteeditu nõid, olen üle tee asuva käsitööpoe Oad ja Eed eestvedajaga oma poegade kaudu hõimlane!