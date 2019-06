Saarte Hääle kirjandusvõistlus kutsub piire kompama

Võistluse auhinnafond on 1000 eurot ja osaleda saab sellel nii luule-, proosa- kui ka draamateostega, mille maht ei ületa 20 000 tähemärki. Kuivõrd konkursi nimi on “Serva pääl”, siis ootavad võistluse korraldajad uudseid vaatenurki ja julgeid teemakäsitlusi. Vormilisi piiranguid autoritele ei seata peale selle, et tööd peavad olema eestikeelsed, nad ei tohi ületada etteantud pikkust ning peaksid moel või teisel käsitlema Saaremaa, Muhumaa ja teiste saarte asukatega seotud teemasid.

Žürii liige Jaak Urmet juhtis osalejate tähelepanu sellele, et proosa puhul on alati hea mõte tekst järgmisel päeval värske pilguga üle lugeda. “Võib ka kellelegi, näiteks endale või kassile kõvahäälselt ette lugeda. Kui kass ära läheb, siis on oht, et kirjeldus läks liiga pikaks,” lausus ta. “Luule puhul rõhutaksin, et traditsioonilise riimluule kõrval tasub alati kaaluda eneseväljendamise võimalusena ka vabavärsis luulet,” lisas Urmet.