Saarepiigadest kooliõdede fantaasiad ERKI moeshow´l

MAAGILINE: Karolin Kärmi kollektsiooni idee tõukub mütoloogilistest näkkidest. FOTO: EKA

ERKI moeshow on Eesti oodatuim moesündmus, kus parima selgitab välja rahvusvaheline mainekas žürii. Konkursile esitatud 43 kollektsioonist pääses tänavu püünele 17, nende hulgas saare neidude Karin Kreegi ja Karolin Kärmi omanäolised kollektsioonid.

“ERKI moeshow on koht, kus sa saad oma piire katsetada, areneda ja kasvada. Sinna saamine väärib juba tähistamist,” ütles kollektsiooni “Kipe” autor Karin Kreek. “Täidetud sai minu jaoks kõige tähtsam eesmärk – et kogu kollektsioon saaks valmis ja kõik läheks tervikuna lavale. Kahjuks ma ise lava taga midagi ei näinud, aga hiljem olen kuulnud, et ERKI lavastaja Anni Zuppingu tehtud koreograafia andis meeleolu veelgi paremini edasi,” lausus ta.

Kollektsiooni nimi “Kipe” tähendab muhuroosat, kuid samu värve leidub ka mujal, näiteks Jämaja rahvarõivastel. “Kollektsioon räägib saarte naiste lugudest ja müütidest, läbi meile omase huumoriprisma. Kuna on ütlus “Tanuta üle tänava ega põlleta üle põranda”, siis vormiinspiratsioon tuli erinevatest peakatetest,” selgitas Karin. Juba homme astub ta oma kollektsiooniga üles Tartus toimuval moeetendusel Mood-Performance-Tants.

Karolin Kärmi kollektsioonile “Näkimadalad” pani juba enne võistlust silma peale disaini, kunsti ja muusika veebiajakiri Häppening, kus märgitakse, et tegu on oskusliku interpreteeringuga rahvuslikust pärandist. Kollektsioon on inspireeritud Saaremaa Koimla küla vanimast talust ja mütoloogilistest olenditest näkkidest. Rahvajuttudes meelitab näkk oma ohvrid veekogu või kaevu äärde ja püüab neid sinna uputada. Kollektsiooni lõiked ongi inspireeritud kaevu ruunimärgist ning rõivaesemete erkpunane värvus on ülimalt pilkupüüdev.

Karin ei ole nõus ei Karolini ega teiste võistlejate puhul kasutama sõna “konkurendid”. “ERKI moeshow´l on enamik osalejaid EKA moeosakonnast, me oleme üks suur moepere, kes üksteisele kaasa elab, aitab ja toetab. Meie kursuselt osales veel kolm inimest ja olen kõigi üle äärmiselt uhke, et me selle ära tegime,” lausus ta.

“Karoliniga oleme sugulased ning õpime ja elame koos. Oleme teineteise loomingu sündimise juures olnud algusest peale. Tema kollektsioon on samuti Saaremaast inspiratsiooni saanud, kuid käsitleb teemat müstilisema poole pealt,” lisas Karin.