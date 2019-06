Lähipäevadel kerkib õhusooja maksimum 32 kraadini

Neljapäeva öösel on selge ilm. Puhub kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Sooja on 14-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal on kohati võimalik hoovihm ja äike. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, põhjarannikul kuni 10 m/s. Sooja on 25-31, rannikul kohati 18-22 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub kagutuul 1-7 m/s. Sooja on 15-20 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 27-32, rannikul kohati 18-24 kraadi.