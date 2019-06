Kärla muusikakool tähistas juubelit

“Armastada muusikat on ilus ja lihtne, see tunne on inimesele omane ja seda oskavad peaaegu kõik,” lausus koolis 25 aastat õpetajana töötanud Malle Veske. “Mõista muusikat on raskem, kuid seda püüavad kõik ja suudavad paljud. Anda muusikat – seda suudavad aga vähesed. Anda tähendab rikastada teisi ja samas muutuda rikkamaks ka ise.”