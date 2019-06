Asko Esna asemel asub tööle Cristin Lepp

“Uurisime koostöös Saaremaa Võrkpalliklubi ja Saaremaa Võrkpalli Liiduga erinevaid võimalusi ka mandrilt,” rääkis ta. “Minuga käidi isegi kohapeal vestlemas ja paljud võtsid mõtlemisaja, aga kokkuvõttes jäid ikkagi tühjad pihud. Kahjuks oli nii, et kui see otsustamise koht tuli, siis lõpuks ikkagi oma plaanist loobuti.”

“Eks see on meie jaoks ka mõnes mõttes tundmatus kohas vette hüppamine,” märkis Mati Mäetalu. “Aga ta on meil seda tööd juba teinud, vajadusel on ta Asko Esnat asendanud nii trennis kui ka võistlustel ja poisid on talle tuttavad. Seega Cristinile juba tuttav keskkond.”