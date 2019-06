Ja tundub, et eeskätt on edasiminek sõltunud just kohaliku kogukonna ettevõtlikkusest, kes sadamaga toimetab. Ühtepidi on meie sadamatesse pandud hulk euroraha, samas on pilt läinud oluliselt paremaks ka seal, kus otsest tuge nagu polegi ja asjad tehakse ära puhtalt oma kätega ja oma rahakoti peal. Selles plaanis on areng olnud muljet avaldav, tekitades meile ja me külalistele paremad võimalused paikkonna mereliseks nautimiseks.