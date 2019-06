Ivo Linna 70: olen õnnelik

Pooljuhuslikult sattusin noore poisina televisiooni. Kui režissöör Leo Karpin ja Mati Talvik ei oleks Tartus juhtunud mind kuulama, kui ma seal bändiga esinesin, siis oleks mu elu võinud kujuneda hoopis teistsuguseks.

Olen aru saanud, et see viiskümmend aastat ja natuke peale seda laulmist on möödunud kui üks silmapilk. Ometi on sellesse aega jäänud väga palju esinemisi – olen ju laval käinud ligi viisteist tuhat korda.

Viiekümneselt ei saanud ma veel aru, et aeg, näed, läheb ju väga kiiresti. Pärast kuutkümmend viit aga on see aja kulumise kiirus läinud äkki väga suureks. On sündmusi, mida mäletad paljude aastate tagant – nagu see isamaalaulude laulmine – nii eredalt, nagu see olnuks eile. Sellest ajast on väga paljud asjad ja väga selgelt meeles. Siis mõtled ehmatusega, et sellest on juba kolmkümmend üks aastat möödas, nagu poleks seda aega olnudki!

Kallid inimesed jäävad meiega

Vahel võtan kätte pildid inimestest, keda ammu enam meie hulgas pole, ja kohe on kohal nende inimestega seotud mälestused. Olen saatusele tänulik selle eest, et olen saanud koos olla ja koos laval olla uskumatult heade pillimeeste ja lauljatega. Need on väga armsad mälestused. Kui vaatad mõne kadunud sõbra pilti või kuuled tema nime, hakkad meenutama, mida kõike sai koos tehtud. Kui inimest meenutatakse, pole ta kuskile kadunud – ta elab edasi nii kaua, kui teda mäletatakse. See on väga tore tunne.

Oma sünnipäeval ma mingit etendust korraldama ei hakka. Neid suuri pidusid on olnud küll ja küll. Olla pere seltsis, koos laste ja lastelastega – selline on sünnipäev, mida soovin ja naudin.