REPLIIK: SDE tegutseb turvalise tuleviku nimel

Maailm on pidevalt muutumises ja SDE progressiivse jõuna käib kindlasti eluga kaasas, samas on mingid põhiväärtused, mille alalhoidmise eest me kindlasti seisame. Ühelt poolt on see sõbralik ja hooliv ühiskond, teisalt demokraatlik ja vaba riik.Töötame selle nimel, et saavutada ühel hetkel selline valimistulemus, et oleks võimalik ise valitsus moodustada.

Praegu, opositsioonis, on meie jaoks kõige olulisem kindlasti see, et inimestel oleks kindel ja turvaline tunne tuleviku ees. Inimestel võiks olla teadmine, et kui see turbulentne aeg läbi on, siis on meie riik endiselt vaba, sõbralik ja ikka seesama Eesti, milles me oma põhiseaduses oleme kokku leppinud.