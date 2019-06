Ristitud polaarlaev saadetakse pidulikult teele Saaremaalt

Pärast Nasval tehtud uuendusi oli Admiral Bellingshauseni esimeseks proovikiviks sõit Lennusadamasse. “Siin ta igatahes on,” naeris laeva ümberehitustöid juhtinud Priit Kuusk vastuseks küsimusele, et kas nüüd on kõik tööd tehtud. Lisaks kolmele saarlasest kaptenile on nüüdseks selgunud ka see, et tüürimehena sõidab suurema osa reisist kaasa just Kuusk, kes on ka Saaremaa Merispordi Seltsi kommodoor. Admiral Bellingshausen seilab teadupoolest Saaremaa purjetajate lipu all.