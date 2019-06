Torgu raamatukogu tähistas 100. sünnipäeva

Ühtekokku on raamatukogul praegu 163 lugejat. Nende hulka on arvatud ka needsamused suvelugejad, sest mis nemad kehvemad on kui ületalve raamatusõbrad. Estra Kullama meenutas, et kui tema 33 aastat tagasi raamatukogusse tööle tuli, oli seal lugejaid üle 300.

“Vaatasingi, et nüüd on meie elanike arv isegi tsipa väiksem, kui toona oli lugejate arv. See on tegelikult kurb statistika,” arvas raamatukogu juhataja. Samas lisas ta, et mis siin ikka kurta – hea, et niigi palju lugejaid on! “Oleme küll väiksed, aga ikkagi olemas!” rõõmustas Kullama.