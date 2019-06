HOBI: Kuressaare Lions-klubi Piret naised on kui perekond

Lions-liikumine on Eestis oma juured tugevalt maasse ajanud. Saaremaalgi oli Pireti klubi asutamise ajaks üle 20 aasta tegutsenud meestest koosnev Kuressaare Lions- klubi ning kõlas arvamusi, et kas teine sama eesmärgiga seltskond nende kõrvale mahubki. Mahtus. Olgugi et ajapikku on liikmeskond kahanenud 20 naise pealt 10 peale, on allesjäänud enda sõnul rohkem kui klubiliikmed. Justnagu sõbrannad. Viis nendest – Sille Väli, Merle Rekaya, Signe Sarah Arro, Ursula Pajul, Sirle Merisalu – tulid Saarte Hääle vestlusringi Pireti tegemistest rääkima.