Jaaniaeg sai avalöögi

Urmas Lehtsalu juhitud peol mängiti sportlikke mänge, proovile sai panna nii oma jõu kui ka vastupidavuse. Lapsed lustisid batuudil. "See on igal aastal tõmbenumber," märkis Kubjas. Maiustada võis nii jäätise kui ka küpsetistega – heategevuslikul küpsetiste laadal koguti raha külaseltsi edasiste ettevõtmiste tarvis. "Peo lõpuks olid kõik kandikud tühjad," rõõmustas Kubjas. Muusikat tegi Kudjape peol Aare Tomson.

"Eelolevaks nädalavahetuseks on populaarsete aegade sõidukipiletite e-piletite osa juba välja müüdud," ütles AS-i Tallinna Sadam turundusspetsialist Triin Rum Virtsu ja Kuivastu vaheliste reiside kohta. "Pileteid on veel saada hommikustele reisidele."

"Üldjärjekorra e-pileti erinevus e-piletist, mis on ostetud kindlale reisile, on see, et üldjärjekorra e-pilet ei ole seotud ühegi konkreetse reisiga," selgitas Rum.