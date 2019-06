Koostööst keeldunud roolivõim langetas Ott Tänaku viiendaks

"Ralli viimasel katsel juhtus roolisüsteemiga midagi imelikku ja see sisuliselt lukustus, mistõttu tegime ka pooliku pirueti," selgitas oma sajanda maailmameistrivõistluste etapi sõitnud Ott Tänak.

""Tänu" sellele olime umbes mõnikümmend sekundit kinni, enne kui saime rooli jälle enam-vähem keerama. Kuidagimoodi suutsime tulla üle finišijoone, kuid ilmselgelt oli selleks hetkeks ajakaotus juba piisavalt suur ja sinna läks ka rallivõit."

Ott Tänak tunnistas, et muidugi on ta ülimalt pettunud, et sellised tehnilised probleemid neid pidevalt kimbutavad. "Kuid ma tean, et tiim näeb kõvasti vaeva, et neid probleeme lahendada. Eks see tekitab korralikult frustratsiooni, kuid tegu on tehnikaspordiga, kus tavaliselt juhtub palju ja üldjuhul siis, kui seda kõige vähem ootad," lisas rallipiloot.

Tänak tõdes, et senimaani on olnud suhteliselt keeruline hooaeg, kuna tihtipeale on probleemid kimbutama tulnud just siis, kui nad on olnud kõrgetel positsioonidel. Oma sõnul on tal kogu tiimi pärast kahju, sest kõik on andnud suure panuse, et asi õnnestuks. Alla aga kindlasti ei anta ja Soomes ollakse veelgi tugevamad.

Hästi ei läinud samas ka Ott Tänaku lähimatel konkurentidel, sest Sébastien Ogier´ arvele jäi vaid punktikatselt teenitud 4 punkti ning Thierry Neuville lõpetas ralli kuuendal kohal ja sai lisakatselt 3 punkti.

MM-sarja üldliidriks tõusis Ott Tänak 150 punktiga. Järgnevad: 2. Sébastien Ogier 146 3. Thierry Neuville 143, 4. Elfyn Evans 78, 5. Teemu Suninen 62 ja 6. Kris Meeke 60 punktiga.