Orienteerujad võistlesid Soomes

"Oleme selliseid mõtteid heietanud juba tükk aega, aga võistkonna kokkusaamine on keeruline," rääkis Erik Keerberg Saaremaa orienteerumisklubist. "Tegu on selles mõttes huvitava võistlusega, et koos saavad võistelda maailma paremad ja kõik muu rahvas, kes tahab selle spordialaga tegeleda."