Tormi Joonatan Metsla koondisega teine

"Tormi on perspektiivikas poiss," tõdes treener Mati Rüütel . "Ta on väikesest peale usinalt harjutanud, hea tehnika ja korraliku viskega, seepärast on kõik võimalik. Ta on praegu 1.85 pikk, aga küll neid vajalikke sentimeetreid ka juurde tuleb."

"See, et Tormi võiks koondises olla, oli meie ootus," tunnistas Mati Rüütel. "Koondise puhul sõltub muidugi palju sellest, kui tiheda aastakäiguga on tegemist ja milline on treenerite nägemus koosseisust. Kokkuvõttes on Tormi kaasamängimine igati meeldiv."