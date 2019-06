Kohalikud tootjad avavad Saaremaa märgi kandjate esinduspoe

Tulundusühistu asutajate hulgas on 12 Saaremaa ettevõtet. Seejuures on ühise müügivõrgustiku ja kompetentsikeskuse loomine siinsete ettevõtete arengu toetamiseks esimene suurem samm sel aastal alanud kahe aasta pikkusest projektist.

Selle käigus uuendatakse põhjalikult piirkonna märgise statuuti ja tõhustatakse märgikandjate ühisest tegevusest saadavat kasu.

Poodi on kindlasti vaja

Saarte koostöökogu (SKK) – kes on ka üks ühistu asutajatest – tegevjuhi Koit Kelderi sõnul on nad korduvalt jõudnud järelduseni, et kui märgil oleks olemas oma jaeväljund, siis lihtsustaks see oluliselt enamiku seatud eesmärkideni liikumist – olla nähtav ja aktiivne, tabada sihtmärki ja kasvatada märgikandjate käivet.

"Tegevusplaan ulatub otsapidi juba 2022. aasta algusesse." KOIT KELDER

Otsustavalt tegutsema pani aga see, et umbes poolteist kuud tagasi saadi Auriga keskuselt kutse hakata seal pidama märgise Ehtne Saaremaa esinduspoodi. "Küsisime märgikandjatelt, mis nad arvavad," ütles Kelder.

Ja välja tuli, et 61 vastanud ettevõttest arvas 59, et esinduspoodi on kindlasti vaja. 21 vastanut arvas lisaks, et esinduspood peaks kuuluma märgikandjatele. "Seega eelistatuim lahendus edasiliikumiseks oligi tulundusühistu loomise kaudu," selgitas Kelder.

"Loodud ühistu esimene ja kõigile nähtav tegevus ongi Auriga keskuses esinduspoe avamine," kinnitas ta.

Kaugemad ja suuremad eesmärgid on seotud märgikandjate müügivõrgustiku loomise, arendamise ja haldamisega väljaspool Saare- ja Muhumaad. "Tegevusplaan ulatub otsapidi juba 2022. aasta algusesse," avaldas Koit Kelder.

129 märgikandjat

Tulundusühistu Ehtne Saaremaa liikmeskond on tema kinnitusel avatud kõigile neile, kellele on väljastatud märgise Saaremaa Ehtne Toode sertifikaat. Praeguseks on väljastatud 129 sertifikaati. Esimesed täiendavad päringud liitumiseks on samuti saabunud.

Tulundusühistu Ehtne Saaremaa asutajate hulgas on peale SKK Öselwise OÜ, Kohala OÜ, Saarte Sahver OÜ, Metakor OÜ, Hekardi OÜ, Eco Flora OÜ, OÜ Karmeli, Ösel Kaubandus OÜ, Popi MTÜ, Rannaniidi Loodustooted OÜ ja Westpub OÜ.