LUGEJA KÜSIB: Kuidas kuuma ilmaga köögis töötades vastu pidada?

Seadus ei sätesta, milline on optimaalne õhutemperatuur tööruumides, vaid ütleb, et töökoha õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus peavad olema tööülesannete täitmiseks sobivad. Selge on see, et mida kõrgem on töökeskkonna õhutemperatuur, seda rohkem langeb töötajate töövõime, väheneb keskendumisvõime, inimene väsib ja tekivad vead – kõik see on soodne pinnas tööõnnetuse juhtumiseks.