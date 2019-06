ELLUASTUJAD 2019: Neli näpunäidet hariduse valimiseks

Oleta, et huvipakkuva õppekava diplom on juba taskus, võta tööportaalid lahti ja leia töökohad, millele võiksid kohe kandideerida. Kas need töökohad on olemas? Sinu unistused ei pea piirduma tänaste töökuulutustega, ent see on siiski teatav reaalsuskontroll. Lähiaastail suundud sa ilmselt tööturule ja loodad, et haridus avab uksi. On alust arvata, et ka tol ajal on näiteks infotehnoloog ja ajaloolane tööturul üsna erinevatel positsioonidel.