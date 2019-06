Pinnasemäest on kolme kuuga kadunud 1500 tonni

Marek Koppeli sõnul käivad praegu läbirääkimised kohaliku ettevõttega, kes on tundnud huvi täitepinnase vastu. "Kui kodanikel on soovi saada tasuta täitepinnast, siis soovitan pöörduda valla infotöötajate poole, kes jagavad edasi juba õigeid kontakte."

Samas on keskkonnainspektsioon teinud Ringtee 9 ladustatud täitematerjali likvideerimiseks ettekirjutuse, mille järgi peaks mägi olema kadunud 16. juuliks. Keskkonnainspektsioon on seisukohal, et pinnas on jääde ja oleks tulnud eelmise jäätmeloa alusel kolme aasta jooksul likvideerida.