JUHTKIRI: Südalinna “plääž”

Kui käes on suur suvi, saab jahutust ja kosutust otsida veest. Kuressaare Titerand on mudilaste jaoks mõnus koht, ent palju vägevamaks tõmbenumbriks peavad poisipõnnid ja tüdrukutirtsud vastvalminud purskkaevu Kuressaare keskväljakul. Selge see – uus asi on ikka palju põnevam.