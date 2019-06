Järjestikused tulekahjud panid päästjate närvid proovile

"Keeruline on teisele väljakutsele kiiresti reageerida, kui see pole meile sobivas kohas. Ja see osutus seekord vähesobivaks," märkis Margus Lindmäe. Tema sõnul alustasid Mändjala poole sõitu Kihelkonna päästjad, kuid see võttis tüki aega ja seega jõudsid esimestena kohale hoopis Pihtla vabatahtlikud.