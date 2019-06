Regionaalne kõrgharidus – panus piirkonna ja riigi arengusse

Tallinna tehnikaülikoolil on väljaspool pealinna kolm eripalgelist struktuuriüksust: meremajanduse keskus Kuressaares, Virumaa kolledž Kohtla-Järvel ning Tartu kolledž. Neist kahes – Virumaa kolledžis ja meremajanduse keskuses – on veel lisaks edukalt toimivad põlevkivi ja väikelaevaehituse kompetentsikeskused, mis panustavad eelkõige piirkonna teadus- ja arendustegevusse ning loovad kohtadel tarku töökohti.

Tartu ülikooli struktuuriüksustena tegutsevad väljaspool keskust Pärnu ja Narva kolledž ning Viljandi kultuuriakadeemia. Tallinna ülikoolil on jäänud vaid Haapsalu kolledž, kus toimib väga heal tasemel tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus. Seega on väljaspool Tallinna ja Tartut olemas nii ruumid, inimesed kui ka vahendid, et panustada nii piirkondade arendamisse kui ka üldisse teadmuspõhise ettevõtluse arengusse.

Tehnilise kõrghariduse lipulaev

Küsimus on, kas riigi tasandil nähakse regionaalse kõrghariduse korraldamisel rohkem probleeme või võimalusi? Kui võimalusi, siis kas olemasolevaid eeldusi on piisavalt hästi rakendatud?

Pädevatest uuringutest tuleb selgelt esile, et töötajaid jääb puudu eelkõige tööstus- ja haridussektoris. Kõrgharidusega noorte lõpetajate arv on täna väiksem kui järgmiste aastate vajadus tehnika, ehituse, arvutiteaduste, õpetajakoolituse jt valdkondades. Klassikalises tööeas inimeste ehk 20–64-aastaste arv väheneb meil kahjuks pidevalt. Seetõttu on oluline olemasolevate töötajate konkurentsivõime säilitamine tööturul, sealhulgas elukestva ümberõppe pakkumine.

Kas riigi tasandil nähakse regionaalse kõrghariduse korraldamisel rohkem probleeme või võimalusi?

Haridusminister Mailis Reps kirjutas 23. mai Postimehes: “Oleme täiskasvanuharidusse Euroopa Liidu toel palju panustanud. Teame ju, et parim majanduspoliitika on hariduspoliitika. Ümber- ja täiendusõppe võimaluste loomine ja sellekohane teavitustöö on peamiseks garantiiks sobiva ameti leidmisel ja tööpuuduse vähendamisel.” Samas artiklis tõdetakse: “Riik töötab selle nimel, et järjest enam inimesi osaleks elukestvas õppes. Kasvutrendi jätkumiseks on ka edaspidi vaja tagada täiskasvanute ligipääs nii tasemeõppele kui ka kursustele.”

Regionaalsed kolledžid ja õppekeskused on parim võimalik viis selle eesmärgi saavutamiseks. See vajab aga riigi suuremat panust regionaalhariduse ning teadus- ja arendustegevuse arendamisse. Üksnes emaülikoolide soovidest ja tahtmistest paraku ei piisa.

Ida-Virumaa on Harjumaa järel suurim tööstuspiirkond, millele on eelkõige omased mäe- ja töötlev tööstus. Samas on piirkonnas kõrge töötuse määr ning vähene ettevõtlusaktiivsus. Viimaste aastate koondamislained energiasektoris ja tööjõuvajaduse ebastabiilsus sunnivad üha enam laiendama ümber- ja täiendõppe võimalusi.