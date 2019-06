PIRET SARJAS 60 - Risti tüdruku unistused täitusid Saaremaal

40 aastat tagasi abiellunud kirurg Andresest ja Piret Sarjasest said saarlased 1984. aastal. Meedikutest abielupaar on ammugi võitnud saarlaste lugupidamise.

Piret, kes on juhtinud ka õendushoolduskeskust ja SA Kuressaare Hoolekannet, on lõpetanud pere ja töö kõrvalt õppides Tartu ülikooli ja kaitsnud magistrikraadi.

Aasta tagasi antud usutluses Saarte Häälele pidas Piret Sarjas vajalikuks haiglaõdede koolituse tõhustamist, öeldes, et selleks, et õed saaksid tugevamaks, targemaks ja iseseisvamaks, tuleb teha nii haiglasiseseid kui ka haiglaväliseid koolitusi.

Suvekuudel tegutsevad Sarjased oma Kaarma maakodus. Värskes õhus toimetamine on teadagi tervislik. Rääkides hobidest, toonitab Piret, et neil on abikaasaga ühesugused harrastused. Seltskonnatantsuga on Sarjased tegelenud üle kümne aasta. Regulaarne harjutamine tagab meisterlikkuse.