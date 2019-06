Rõivakonteinerite võrk on laienemas

Valla jäätmete peaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul on päring küll juba ette valmistatud, kuid hetkel veel välja saatmata, kuna mõni detail on täpsustamisel. “Kuid soovime tõesti tellida Saaremaa valda viis riidekonteinerit ja ka Muhu vald soovib ühte riidekonteinerit,” kinnitas Koppel. “Kokkuleppel Humanaga soovime paigutada ühe uutest riidekonteineritest Orissaarde.”

Teised tulevad Kuressaarde olemasolevatele lisaks, kuna siin täituvad konteinerid Koppeli sõnul väga kiiresti. “Minul täpsemad andmed konteineritesse toodud kogustest puuduvad, aga see on umbes 15 tonni kuus,” nentis Katrin Koppel.

Saaremaa valla soov on, et riidekonteiner oleks tulevikus igas endises vallakeskuses. Praegu pole Humana veel valmis maapiirkonnas riidekonteinereid tühjendama, kuid vald loodab, et ühel päeval on see siiski võimalik. Iga juba olemasolev riidekonteiner maksis umbes 1000 eurot ja seni on linnas kuus riidekonteinerit.