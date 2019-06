Juveelipood annab ehitustöödele alla

26. aastat tegutseva ettevõtte omaniku Liilia Koitmaa sõnul on poe käive kõvasti vähenenud ning kaupluse külastatavusele panid põntsu just keskväljaku ehitustööd. “Kuna remont kestab juba teist suve, pole meil ka kliente,” lausus Koitmaa. “Inimesed pole enam harjunud kesklinnas käima ja seda harjumust nii kergesti ei muuda. Seega tuleb meil alla anda.” Koitmaa enam kauplust pidama hakata ei kavatse, küll aga jääb alles ettevõtte e-pood. Sealt on võimalik osta nii valmis ehteid kui ka esitada tellimusi ehete valmistamiseks.