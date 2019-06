JUHTKIRI: Ja mehi langes kut loogu…

Ja nii mõneski aidas või sauna eesruumis oli üks nurk õllevalmistamiseks vajaliku atribuutika päralt. “Käimatörs” ja “kiha” olid sõnad, mis õlletegu uudistanud ja magusa meski virret mekkinud lastelegi meelde jäid.Tänapäeval, mil poeriiulid igasugu kesvamärjukest täis, on koduõlle tegijaid aastakümnete taguse ajaga võrreldes üsna vähe. Küll aga elab visalt edasi legend, et küll see Saaremaa koduõlu on ikka salakaval jook, mis niidab mandrimehi nagu loogu. Et see, kes saare õlut pelgalt halliks hanesilmaveeks pidanud, võtab vaid paar lonksu ja magab kui surnu.