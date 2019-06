Leedo puitmajatööstus Hiinas sihib Hongkongi börsi

"Me oleme tulevikus kindlad," ütles Fei Yingchao intervjuus Äripäevale ning tõdes, et ehkki Saare Ereki Hiina tütarfirma Hubei Saaremaa Houses on veel väga noor, on sellel läinud juba väga hästi.

Sügisel avatud tehas on täisvõimsuse saavutanud ja vajab kasvamiseks pidevalt investeeringuid. "Meil on grupi sees sellised arutelud päris tihti, et võib-olla läheme börsile. Meie eesmärk on teha sellest üks suuremaid, vähemalt esikolmikusse kuuluvaid tehaseid selles piirkonnas."

Saare Ereki nõukogu liikme Kristjan Leedo sõnul on neil Hiinas töös ligikaudu 12 miljoni euro eest tellimusi. Leedo kinnitas, et nad on võtnud sihiks viia Saare Ereki Hiina tütarfirma Hubei Saaremaa Houses Hongkongi börsile aastaks 2022 või hiljemalt 2023. Lisaks tahavad nad selleks ajaks püsti panna veel kolm tehast erinevates Hiina piirkondades.