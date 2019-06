Täidega hädas sotsiaalmaja elanikke nörritab vallaametnike ükskõiksus

Saarte Hääl kirjutas sotsiaalmajas levivatest kubemetäidest juba 12. juuni lehes. Siis kinnitas SA Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene Vahter , et kedagi sotsiaalmaja elanikest pole meditsiinilisele läbivaatusele saadetud ja Kuressaare Hoolekandel puuduvad andmed sealsete elanike täide kohta.

Eile võttis Saarte Hääle toimetusega ühendust sotsiaalmaja töötaja, kelle sõnul ei ole olukord selle kümmekonna päevaga lahendust saanud, vaid muutunud hullemaks. “Maja on kehatäisid täis,” rääkis töötaja. Tema sõnul sai täiprobleem alguse ühest sotsiaalmajas elavast perest – pojast ja emast, kes elavad ühes toas.

“Nende tuba oli nii paksult satikaid täis, et nende riided põletati ära ja kõik, mis nende toas oli, viidi prügimäele,” rääkis töötaja. “See naisterahvas, kui ta haiglasse viidi, oli täisid täis. Nüüd on ta jälle haiglast tagasi.”

Sotsiaalmaja perenaised võitlevad putukatega aerosoolide abil. “See sussutamine ei anna midagi, sest täisid on ka mööbli vahel,” lausus töötaja, lisades, et poeg ja ema on pandud elama juba järgmisse tuppa.