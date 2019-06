Heinakuu toob suveleerikursuse

Enamik neid inimesi, kelle vanemad või vanavanemad on elanud või elavad maal, on suviti kokku puutunud heinategemisega. See, mis kunagi ammu näis tüütu kohustusena, tundub nüüd toreda ettevõtmisena võib-olla ka seetõttu, et maal peetakse tänapäeval üha vähem selliseid loomi, kellele on talus vaja heina varuda. Kindlasti jääb aga selle tööga kokkupuutunud inimeste mälestusse suvega seonduvalt ka heinategu.