LUGEJA KIRI: Mõistmise asemel sain riielda

Haigla erakorralise meditsiini osakonnast saadetakse aga kohe, värske ja sooja kipsiga, välja. Miks ei taheta ära oodata, kuni kips taheneb? Palusin õde, et ta tooks mulle Invarust kargud, andsin talle kaasa puudetõendi ja muud vajalikud dokumendid, et saaksin koju minna. Karkusid talle aga ei antud, öeldi, et pean ise kohale tulema. Kuidas ma aga värske kipsiga ja ilma karkudeta sinna alla keldrisse pääsen?