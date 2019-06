KG robootikud teevad Austraalias Saaremaale reklaami

Läinud nädalal külastasid kaks robootikut Raul Mets ja Jade Marie Laido Kuressaares ettevõtteid ja asutusi, et saaksid kaasa võtta materjale, mis võiksid Saaremaad heast küljest tutvustada.

Jade Marie sõnul tegutseb nende tiim praeguseks juba neljandat aastat ning neil avanes võimalus osaleda juuli algul Austraalias toimuval FIRST® LEGO® League´i võistlusel. Et neil oleks võimalik Austraaliasse lennata, on robootikute meeskond endale sponsoreid otsinud ja ka ise usinalt raha kogunud. “Ja nüüd sõidamegi 29. juunil Austraaliasse võistlema,” selgitas Jade Marie.

Mis puutub aga asjadesse, mida noored nüüd koguvad, et endaga kaasa võtta, siis Raul Metsa sõnul on võistluspaigas n-ö oma ala, kus igal meeskonnal on võimalik oma riiki ja kodukohta millegagi tutvustada.

“Tavaliselt on meie võistlusriieteks olnud näiteks Muhu rahvariided,” lisas Raul. Jade Marie kinnitusel on see olnud senimaani nende kindel tunnusmärk. “Seekord piirdume pusadega, millel on Muhu mustri triip,” sõnas ta.

Neljapäeva lõunaks oli noortel õnnestunud reisile kaasavõtmiseks saada turismiinfopunktist väärt materjale Saaremaa kohta, samuti viivad nad Austraaliasse Saarte Hääle lehenumbreid ning mitmesugust lehe logoga “nänni”. “Vaevalt seal paljud teavadki, mis riik see Eesti selline üldse on,” muheles Raul Mets. Seega on seal hea kohalikke trükiseid näidata.

Raul lisas, et mõne sponsoriks saadud ettevõttega oli ka juba eelnevalt kokkulepe, et kui nad noori toetavad, siis on õpilased omakorda valmis neile kängurute maal reklaami tegema.